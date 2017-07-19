Petrolio: Unem, in primi 10 mesi 2025 aumentato import Italia, Libia rafforza primato
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Nei primi dieci mesi 2025 in base ai primi dati disponibili, l'Italia ha importato 47,6 milioni di tonnellate di petrolio con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo 2024. La Libia mantiene e rafforza il ruolo di primo fornitore dell'Italia seguita da Azerbaigian e Kazakistan. Si legge nell'aggiornamento 'I numeri dell'energia' di Unem.
Il costo per l'approvvigionamento del greggio espresso in euro e' diminuito del 17,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, in calo consecutivo da nove mesi. Valutando il costo in dollari il calo sarebbe stato leggermente inferiore (-14,7%), dato che il tasso di cambio dell'euro risulta in rafforzamento del 3 per cento.
Ale.
