Petrolio: Unem, in primi 10 mesi 2025 aumentato import Italia, Libia rafforza primato -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Nei primi nove mesi 2025, informa Unem, le importazioni di prodotti finiti ammontano a circa 12 milioni di tonnellate con un decremento dell'1,4% rispetto allo stesso periodo 2024. In aumento solo gli arrivi di benzina, lubrificanti e altri prodotti. I restanti prodotti importati risultano invece in calo. Crollo molto piu' pesante per le importazioni di semilavorati che nei primi 9 mesi 2025 scendono del 65% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Nel periodo le esportazioni di prodotti sono ammontate a 19,9 milioni di tonnellate con una variazione positiva dell'1,3% rispetto allo stesso periodo 2024, grazie ad un consistente recupero nei mesi estivi. Tra i prodotti esportati in forte aumento virgin nafta (+94%), seguita da olio combustibile e semilavorati. In calo invece benzina, jetfuel, lubrificanti e biocarburanti.
ale.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 11-01-26 11:42:39 (0191)ENE 5 NNNN