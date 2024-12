Petrolio: Unem, -7,2% import 9 mesi, Libia resta primo fornitore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - Nei primi nove mesi del 2024, in base ai primi dati disponibili, l'Italia ha importato 42,3 milioni di tonnellate di petrolio con un decremento del 7,2% rispetto allo stesso periodo 2023. La Libia mantiene il ruolo di primo fornitore dell'Italia seguita da Azerbaigian, Kazakistan e Iraq. In forte calo gli arrivi da tutte le aree ad eccezione dell'Africa. Lo rende noto Unem nell'Aggiornamento 'I numeri dell'energia' aggiungendo che nei nove mesi, le esportazioni di prodotti sono ammontate a 19,6 milioni di tonnellate con una variazione negativa del 6,2% rispetto allo stesso periodo 2023. Tra i prodotti esportati in maggior decremento virgin naphta, lubrificanti e biocarburanti. In aumento soprattutto jetfuels e olio combustibile. Poche variazioni per benzina e gasoli.

Nel periodo il costo per l'approvvigionamento del greggio e' aumentato dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, ma con tendenza a ribasso dei costi. Non c'e' stato alcun effetto cambio in quanto le quotazioni dell'euro sono rimaste praticamente stabili verso il dollaro.

