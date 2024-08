Petrolio: Rosa (FdI), da legge Assestamento 24 mln royalties a Basilicata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ago - "Nella manovra di assestamento di bilancio, approvata ieri in Senato, come avevo annunciato qualche mese fa, e' stata stanziata una prima tranche di 24 milioni di euro delle royalties sul petrolio relative all'anno 2015, rispetto agli oltre 41 milioni di euro dovuti alla Regione Basilicata ai sensi dell'articolo 45 della legge 99/2009". Cosi' in una nota il senatore di FdI, Gianni Rosa. "La vicenda risale al 2015. La Basilicata aveva maturato oltre 41 milioni di euro a valere sul fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi" osserva Rosa, aggiungendo che "appena insediato il Governo a guida Giorgia Meloni, ho interessato i nostri esponenti, anche con una interrogazione, per dare finalmente risposte concrete ai Lucani. Con l'assestamento di bilancio, arriva un primo segnale e viene stanziata una tranche di 24 milioni di euro per la Basilicata. Risorse che saranno utili alla nostra Regione per portare avanti progetti di sviluppo economico sul nostro territorio".

com-nep

(RADIOCOR) 07-08-24 12:47:01 (0324)ENE 5 NNNN