            Notizie Radiocor

            Petrolio: Orban, Ungheria al lavoro per aggirare sanzioni Usa a Russia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ott - Il governo ungherese sta cercando dei modi per 'aggirare' le sanzioni Usa verso i due colossi petroliferi russi Rosneft e Lukoil.

            'Sono state imposte sanzioni contro alcune compagnie petrolifere russe', ha detto il primo ministro Viktor Orban.

            'Stiamo lavorando per trovare il modo di aggirarle'.

            'Chiunque desideri un calo dei prezzi', in particolare dell'energia, 'deve difendere il diritto dell'Ungheria di acquistare petrolio e gas dalla Russia, o allo stesso prezzo della Russia, o a un prezzo inferiore', ha detto Orban durante un'intervista telefonica.

            Nel 2013, il governo di Orban ha introdotto un tetto massimo ai prezzi dell'energia per i privati, una delle sue misure di punta. 'Questa battaglia non e' ancora finita', ha detto il premier .

            red-dim

            (RADIOCOR) 24-10-25 17:02:14 (0603)ENE 5 NNNN

              


