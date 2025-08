Petrolio: Opec+ verso intesa per accordo su aumento produzione a settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - I Paesi membri dell'Opec+ avrebbero concordato in linea di principio un accordo per un aumento della produzione di petrolio per settembre, nel tentativo di riconquistare la propria quota sui mercati globali. Secondo quanto riferiscono alcuni delegati a Bloomberg, i Paesi dovrebbero ratificare l'aumento di 548.000 barili al giorno per il mese prossimo durante la videoconferenza in programma domani. L'aumento sarebbe una l'inversione di tendenza rispetto al taglio di 2,2 milioni di barili effettuato dagli otto Paesi del gruppo nel 2023 e tiene conto anche di una quota aggiuntiva in fase di introduzione per gli Emirati Arabi Uniti.

red-Ale

