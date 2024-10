Petrolio: Opec taglia stime crescita domanda in 2024 e 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - L'Opec conta ancora sulla crescita della domanda di petrolio nel 2024 e nel 2025, ma taglia le stime. Emerge dall'ultimo rapporto mensile. Il mondo consumera' in media 104,1 milioni di barili di petrolio al giorno nel 2024, rispetto a 102,2 mb/g nel 2023; per il 2025 prevede un consumo globale di 105,7 milioni di barili al giorno. Nelle previsioni precedenti, l'Opec indicava un consumo globale di petrolio di 104,2 mb/g al giorno nel 2024 e 105,9 mb/g nel 2025. Ora stima che la domanda aumentera' di 1,9 milioni di barili al giorno nel 2024, 'comunque ben al di sopra della media storica di 1,4 mb/g osservata prima della pandemia'. Il taglio "riflette i dati effettivi ricevuti, combinati con previsioni leggermente inferiori per alcune aree", si legge. In totale, si prevede che la domanda dei paesi non-Ocse aumentera' di 1,8 milioni di barili al giorno quest'anno e di 0,1 mb/g per i paesi Ocse. 'Anche le previsioni per la crescita della domanda globale di petrolio nel 2025 sono riviste al ribasso', a 1,6 milioni di barili al giorno. 'Si stima che la domanda di petrolio non Ocse guidera' la crescita il prossimo anno, aumentando di circa 1,5 mb/g su anno, trainata da Cina, altri paesi dell'Asia, Medio Oriente e India', si legge.

