Petrolio: Opec+ aumenta produzione di 137mila barili/giorno a novembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Il gruppo degli otto 'ha agito con cautela dopo aver constatato quanto il mercato fosse diventato nervoso' di fronte alle voci della stampa che evocavano la possibilita' di un aumento molto piu' consistente, pari a 500.000 barili al giorno, conferma all'Afp Jorge Leon, analista di Rystad Energy. L'Opec+ 'calma gli animi, per il momento', ritiene Leon, ma il 'gruppo si muove su una corda tesa tra il mantenimento della stabilita' dei prezzi e la riconquista di quote di mercato' in un contesto di eccesso di offerta rispetto alla domanda.

In pochi mesi, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Oman e Algeria hanno gia' aumentato le loro quote di oltre 2,5 milioni di barili al giorno (mb/g). L'Opec+ ha infatti cambiato strategia da aprile e ora favorisce la conquista di quote di mercato rispetto alla concorrenza di altri paesi, con 'la produzione di Stati Uniti, Brasile, Canada, Guyana e Argentina che raggiunge o e' vicina ai suoi massimi storici', ha precisato l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) nel suo ultimo rapporto mensile sul petrolio. Questa situazione contrasta fortemente con una domanda di petrolio 'sostanzialmente invariata', secondo l'Aie, che prevede una crescita di circa 700.000 barili al giorno nel 2025 e nel 2026. La stessa Opec prevede che la domanda mondiale di petrolio aumentera' di 1,3 mb/g nel 2025 e di 1,4 mb/g nel 2026.

red-bla

