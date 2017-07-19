Dati
            Petrolio: Leverage Shares, prezzi Wti si stabilizzeranno a 50$ nel 2026

            Sotto pressione con aumenti produzione ed eccesso offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 Gen - "La maggiore produzione di petrolio e l'imminente eccesso di offerta stanno creando una persistente pressione al ribasso sui prezzi del greggio" che dovrebbe estendersi nei primi mesi del 2026. Per questo, "una rottura al di sotto del supporto chiave di 55,12 dollari appare sempre piu' probabile" per il Wti, questo suggerisce che il greggio Usa "potrebbe scendere a circa 50 dollari al barile nel primo trimestre, prima di stabilizzarsi attorno a quel livello per il resto dell'anno".

            E' quanto emerge da un'analisi di Leverage Shares, emittente europeo di Exchange Traded Products (Etp). Gli esperti sottolineano pero' che "la disciplina della politica di produzione dell'Opec+ e l'attuale accumulo di scorte strategiche e commerciali da parte della Cina dovrebbero agire come forze stabilizzatrici, limitando l'entita' di ulteriori cali dei prezzi".

            com-Cog.

            (RADIOCOR) 01-01-26 14:14:27 (0217)ENE 5 NNNN

              


