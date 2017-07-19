Dati
            Notizie Radiocor

            Petrolio: Leverage Shares, prezzi Wti si stabilizzeranno a 50$ nel 2026 -2-

            Analisti stimano surplus di 2 mln barili al giorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 Gen - Il mercato del greggio, mentre il 2025 volge al termine, "si trova in una posizione cauta", spiega l'analisi di Leverage Shares. Il greggio Wti ha avuto infatti "un anno difficile, con un calo di oltre il 20% da inizio anno". La flessione, secondo gli esperti, e' stata trainata in gran parte da un forte aumento dell'offerta globale, con l'impennata della produzione in seguito agli aumenti da parte dell'Opec+, unitamente alla continua crescita negli Stati Uniti e in altri produttori chiave. Questi fattori hanno rafforzato "le aspettative di surplus di offerta, in particolare verso la fine di quest'anno e nel 2026, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi". Nel dettaglio, per gli analisti la produzione in eccesso di petrolio dovrebbe raggiungere gli oltre 2 milioni di barili al giorno nel 2026, con incrementi dovuti alla "decisione dell'Opec+ di annullare i tagli all'offerta a un ritmo piu' rapido del previsto". Quindi ora, gli investitori stanno cercando "di valutare la portata della debolezza dei prezzi del greggio".

            com-Cog.

            (RADIOCOR) 01-01-26 14:18:16 (0218)ENE 5 NNNN

              


