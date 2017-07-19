Dati
            Notizie Radiocor

            Petrolio: incontro Opec-Non Opec, confermato livello produzione complessiva 2026

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - Il 40mo incontro ministeriale Opec e non Opec ha, tra l'altro, stabilito di "riaffermare il livello di produzione complessiva di petrolio greggio per i paesi partecipanti all'Opec e non Opec nel DoC (Dichiarazione di cooperazione, ndr) come concordato nella 38a riunione ministeriale dell'Opec e non Opec fino al 31 dicembre 2026". E' quanto si legge in una nota pubblicata sul sito dell'organizzazione.

            Bof.

            (RADIOCOR) 30-11-25 18:00:54 (0395)ENE 5 NNNN

              


