Petrolio: incontro Opec-Non Opec, confermato livello produzione complessiva 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - Il 40mo incontro ministeriale Opec e non Opec ha, tra l'altro, stabilito di "riaffermare il livello di produzione complessiva di petrolio greggio per i paesi partecipanti all'Opec e non Opec nel DoC (Dichiarazione di cooperazione, ndr) come concordato nella 38a riunione ministeriale dell'Opec e non Opec fino al 31 dicembre 2026". E' quanto si legge in una nota pubblicata sul sito dell'organizzazione.

Bof.

