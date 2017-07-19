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            Petrolio: giu' dopo apertura Trump con Brent a -11%, anche gas -5%

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Scendono i prezzi del petrolio (che per tutta la mattinata sono stati ampiamente sopra i 100 dollari al barile) dopo le parole del presidente americano, Donald Trump, che annuncia l'interruzione degli attacchi agli impianti energetici iraniani per cinque giorni alla luce di colloqui "buoni e produttivi riguardo una risoluzione completa e totale delle nostre ostilita' in Medio Oriente impianti per cinque giorni". Cosi' il Brent viaggia in calo dell'11% a 99,43 dollari al barile; il Wti a 87,80 dollari (-10,7%). In calo anche il gas che ad Amsterdam cede il 5% a 56,26 euro al Megawattora.

            Lab-.

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            (RADIOCOR) 23-03-26 12:29:12 (0282)ENE 5 NNNN

              


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