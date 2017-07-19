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            Petrolio: continua il rally, Wti (+4,7%) sopra i 106 $

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 15 set - I prezzi del petrolio greggio continuano ad aumentare, in attesa di aggiornamenti sulla durata della chiusura dell'oleodotto East-West dell'Arabia Saudita, un'arteria vitale per il trasporto del petrolio. Il West Texas Intermediate (Wti) statunitense sale del 4,7% a 106,12 dollari. I prezzi sono aumentati di circa il 20%, questo mese, a causa della forte escalation dei combattimenti nel Golfo Persico.

            AAA-Pca.

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            (RADIOCOR) 15-09-26 19:22:54 (0711)ENE 5 NNNN

              


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