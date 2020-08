Petrolio: Aie rivede al ribasso stima domanda globale 2020 e 2021 causa Covid

Quest'anno calo di 140mila barili al giorno a 91,9 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ago - L'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie) ha abbassato le sue previsioni per la domanda mondiale di petrolio per il 2020 e il 2021 a causa della continua debolezza del settore dei trasporti, in particolare del settore dell'aviazione, dovuto alla pandemia di coronavirus. La domanda di greggio dovrebbe scendere quest'anno a 91,9 milioni di barili al giorno, 140mila barili al giorno in meno rispetto alle previsioni precedenti, prima di rimbalzare a 97,1 milioni di barili al giorno il prossimo anno, 240mila in meno del previsto. "I settori del trasporto aereo e terrestre, che sono entrambi componenti essenziali del consumo di petrolio, continuano a incontrare difficolta'", osserva l'Aie nel suo rapporto mensile. L'Aie evidenzia inoltre di aver abbassato le prospettive per il prossimo anno perche' "il settore del trasporto aereo probabilmente impieghera' piu' tempo a riprendersi". Secondo le statistiche Aie, il traffico mondiale a luglio era ancora in calo di due terzi rispetto al normale, dopo il -75% di giugno e il -79% di maggio.

