Pesca: in accordo Ue per 2026 invariate quote nel Mediterraneo ma con flessibilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 13 dic - L'accordo politico sulle quote 2026 raggiunto nella notte dopo due giorni di negoziati dai ministri della Pesca definisce i totali ammissibili di cattura (Tac) e i limiti di sforzo di pesca per i principali stock commerciali in Atlantico, Mare del Nord, Mediterraneo e Mar Nero, oltre ad alcune misure pluriennali fino al 2028. Nel Mediterraneo occidentale, i ministri hanno deciso di mantenere invariato nel 2026 il livello di sforzo di pesca del 2025 per i pescherecci a strascico nelle acque di Spagna, Francia e Italia, introducendo al tempo stesso una versione rivista del meccanismo di compensazione che assegna giorni aggiuntivi a chi utilizza attrezzi piu' selettivi o applica misure nazionali di conservazione. Una scelta - rileva la nota diffusa da Bruxelles - che ammorbidisce l'impostazione iniziale e punta a ridurre la mortalita' da pesca limitando l'impatto economico immediato. Il Consiglio ha inoltre concordato di mantenere i limiti di cattura per il 2025 per il gambero blu e il gambero rosso sia nelle acque spagnole e francesi, sia in quelle italiane e francesi. Lo stesso e' stato deciso per il gambero rosso gigante, nelle acque italiane e francesi.

