Pesca: in accordo Ue per 2026 invariate quote nel Mediterraneo ma con flessibilita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 13 dic - In linea con l'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, le parti tengono colloqui annuali per concordare limiti di cattura e altre misure per gli stock condivisi. Questi colloqui si sono conclusi con successo e l'esito dell'accordo UE-Regno Unito e' stato approvato prima del Consiglio "Agricoltura e pesca". L'accordo politico odierno integra l'esito dell'accordo UE-Regno Unito nel regolamento principale per l'Atlantico e il Mare del Nord.

Anche le consultazioni trilaterali sugli stock condivisi tra UE, Regno Unito e Norvegia si sono concluse con successo prima della riunione del Consiglio. I limiti di cattura e le altre misure concordate per tali stock fanno parte dell'accordo politico complessivo raggiunto dal Consiglio.

Per l'Atlantico e il Mare del Nord, l'accordo riguarda 24 TAC gestiti autonomamente dall'Ue.

A seguito di pareri scientifici positivi e del miglioramento dello stato degli stock, i ministri hanno concordato di aumentare i limiti di cattura per gli stock di lepidorombi (+12%) nel Golfo di Biscaglia meridionale, nelle acque portoghesi e nelle Azzorre, nelle acque intorno a Madera e alle Isole Canarie e gli stock di scampi nel Golfo di Biscaglia, eccetto il sud (+54%).

Per salvaguardare gli stock, in linea con i pareri scientifici e cercando al contempo un equilibrio con le considerazioni socioeconomiche, i ministri hanno concordato di ridurre invece i limiti di cattura per la sogliola comune nel Kattegat e nel Mar Baltico orientale e occidentale (-45%) e nel Golfo di Biscaglia settentrionale e centrale (-1%), il sugarello nelle acque portoghesi (-5%), il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia, nelle acque portoghesi e nelle Azzorre, nelle acque intorno a Madera e alle Isole Canarie (-13%), lo scampo nelle acque portoghesi e nelle Azzorre, nelle acque intorno a Madera e alle Isole Canarie (-23%), e la rana pescatrice nel Golfo di Biscaglia meridionale, nelle acque portoghesi e nelle Azzorre, nelle acque intorno a Madeira e Isole Canarie (-1%).

Poiche' le consultazioni sullo sgombro tra gli Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale sono ancora in corso, i ministri hanno concordato limiti di cattura provvisori per i primi sei mesi del 2026, in conformita' con i pareri scientifici (-70%) e in attesa di un accordo su un TAC. Data la stagionalita' della pesca dello sgombro, i limiti di cattura provvisori sono stati fissati al 90% del livello consigliato.

Per quanto riguarda gli stock interessati dalle consultazioni bilaterali annuali UE-Norvegia, i ministri dell'UE hanno concordato anche limiti di cattura provvisori per il 2026, in attesa della firma di un record concordato.

