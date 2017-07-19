Percassi: Arcus Re, Outlet Torino cresce a doppia cifra in primi mesi 2026

Sicilia penalizzata da maltempo, crescita piu' contenuta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Nei primi quattro mesi del 2026, il Torino Outlet Village a Settimo torinese di Arcus Real Estate, societa' che fa capo al gruppo Percassi, ha registrato una crescita 'a doppia cifra'. Lo ha reso noto Luca Nasi, general manager di Arcus Real Estate, in occasione della presentazione a Milano del nuovo Roma Outlet Village. 'Torino ha un andamento eccezionale e, avendo aperto ulteriori 11.000 mq a ottobre, sta veramente crescendo nei primi mesi dell'anno, ma anche rispetto all'anno scorso'.

Per quanto riguarda invece il Sicilia Outlet Village, la crescita e' stata piu' contenuta, 'condizionata sia dal maltempo che dagli eventi internazionali, ma anche quello sta crescendo' ha spiegato Nasi, anche se 'non a doppia cifra: in questo momento la forchetta e' tra lo zero e il 10%'. Torino, ha ribadito, 'ha una storia diversa perche', avendo un'offerta maggiore, sta cavalcando l'onda del raddoppio sostanzialmente della superficie'.

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