PepsiCo: partnership globale con Formula 1, accordo pluriennale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - PepsiCo annuncia una partnership globale con la Formula 1, che prende il via nel 2025 come parte di un accordo pluriennale. Questa collaborazione unira' lo sport in piu' rapida crescita al mondo a tre marchi iconici di PepsiCo: Sting Energy, Gatorade e Doritos. Grazie a questa alleanza strategica, PepsiCo consolida ulteriormente la propria presenza internazionale, raggiungendo una fanbase globale di oltre 826 milioni di appassionati e un'audience cumulativa di 1,6 miliardi di spettatori. La partnership offrira' al colosso delle bevande una piattaforma di grande impatto in 21 Paesi, con copertura televisiva in oltre 200 territori. L'accordo include anche la partnership ufficiale con la F1 Sprint, un formato che ha riscosso un enorme successo tra i fan, registrando un'audience televisiva mediamente superiore del 10% rispetto ai weekend tradizionali. In linea con il suo impegno a sostegno delle donne nello sport, PepsiCo estendera' la propria presenza anche alla F1 Academy.

