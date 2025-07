PepsiCo: partnership globale con Formula 1, accordo pluriennale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - 'Questa partnership storica con Formula 1 rappresenta una fusione perfetta tra due colossi globali accomunati dalla passione per creare esperienze straordinarie per i fan,' ha commentato in una nota Eugene Willemsen, Chief Executive Officer, International Beverages, PepsiCo. 'La piattaforma globale senza pari di Formula 1 e la sua straordinaria crescita si sposano perfettamente con la nostra ambizione di accelerare lo sviluppo dei nostri brand - in particolare Sting Energy - su scala mondiale'. 'Celebriamo la partnership tra due brand iconici e storici: un'unione di grande impatto che sapra' coniugare tradizione e innovazione, generando emozione, intrattenimento ed esperienze indimenticabili per fan e consumatori in tutto il mondo', ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente & Ceo di Formula 1.

