Pensioni: Unadis, per dirigenti eta' a 70 anni, aiutiamo sostenibilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 feb - Eta' pensionabile a 70 anni e possibilita' di integrare il massimale contributivo volontariamente. Lo ha chiesto Unadis, il sindacato dei dirigenti pubblici, al primo tavolo sulla riforma previdenziale di ieri sera: "Molti sono i dirigenti in pensione che ancora lavorano per la Pa. Non va bene. Possiamo restare in servizio fino a 70 anni, scegliere di incrementare il massimale retributivo, contribuendo alla tenuta del sistema pensionistico e affiancando i giovani nella Pa, grazie alla nostra esperienza', ha detto il segretario generale Barbara Casagrande. Unadis concorda sulla necessita' di una pensione contributiva di garanzia per tutti coloro che hanno svolto lavori discontinui e mal pagati; sostiene la flessibilita' in uscita in un range anagrafico finanziariamente sostenibile, solo con il calcolo totalmente contributivo; la revisione dei gravosi e usuranti; criteri alternativi alla massa salariale quale parametro per determinare l'imponibile contributivo nelle attivita' con alta intensita' di capitale e valore aggiunto e bassa intensita' di forza lavoro.

