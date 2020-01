Pensioni: Tridico, Cgil contraria a fondo pubblico perche' non ha ben capito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - Sull'ipotesi di un fondo previdenziale pubblico lanciata dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico "alcuni sindacati hanno una posizione negativa perche', a mio modesto parere, non hanno ben compreso l'idea". Lo ha detto lo stesso Tridico riferendosi alla contrarieta' della Cgil. "Non si tratta di incidere sul secondo pilastro a cui i sindacati tengono molto, anzi e' il contrario", ha detto. Al Tavolo sulle pensioni "sono emerse posizioni molto favorevoli, magari di sindacati minori, perche' un fondo previdenziale pubblico favorirebbe chi non ha una pensione integrativa, che hanno i redditi medio-alti, soprattutto al Centro e a Nord, quindi non le donne e non i giovani. Il secondo motivo per cui sarebbe molto utile e' canalizzare le risorse raccolte per investirle nel Paese, oggi il 75% dei fondi previdenziali privati va all'estero, invece il risparmio cosi' resterebbe in Italia", ha aggiunto.

