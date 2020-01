Pensioni: Tridico, cantiere aperto, a fine 2021 in vigore riforma

Quando scade Quota 100. Focus su precoci, gravosi e donne (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - Sulla riforma delle pensioni "il cantiere aperto, ci sono 4 tavoli coi sindacati e c'e' una volonta' condivisa, c'e' un po' di tempo davanti perche' a fine 2021, quando scade Quota 100, potra' entrare in vigore la nuova riforma". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico su Rai Radio1. "L'idea e' concentrarsi su precoci, gravosi e lavoratrici madri, e a regime valutare bene il contributivo che per i redditi bassi significa piu' basse pensioni, soprattutto per i giovani, dobbiamo costruire una pensione di garanzia, di cui la pensione di cittadinanza e' un primo germe, solo che e' piu' estesa ed e' legata a quello che faccio io, non quello che fa mia madre", ha aggiunto.

bab

(RADIOCOR) 29-01-20 13:23:33 (0379)PA,ASS 5 NNNN