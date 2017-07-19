Pensioni: Moneyfarm, 62% italiani non ha previdenza complementare -2

Al top Trentino-Alto-Adige con 63% adesioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - A livello territoriale, con l'eccezione virtuosa del Trentino-Alto Adige, dove il tasso di adesione alla previdenza integrativa tra i 25 e i 64 anni sfiora il 63%, nessun'altra regione supera la soglia del 50% di lavoratori iscritti a un fondo pensione. In coda alla classifica si trovano Campania e Sicilia, con tassi di adesione rispettivamente del 28,5% e del 28,9%. A livello di genere, considerando i lavoratori tra i 20 e i 64 anni, le donne (58,1%) registrano un tasso di occupazione di 19 punti percentuali inferiore rispetto agli uomini (77,3%). La situazione migliore e' per gli uomini di eta' compresa tra i 55 e i 64 anni, dove quasi la meta' (48%) ha sottoscritto un fondo pensione, contro il 42% delle coetanee donne. All'estremo opposto, la situazione piu' critica riguarda le giovani donne tra i 25 e i 34 anni: qui il tasso di adesione crolla al 25,5%, a fronte del 33,2% dei coetanei uomini. Il gender gap occupazionale e salariale si riflette anche sul valore delle pensioni erogate: nel 2024 le pensioni di anzianita' femminili risultano inferiori del 15,4% rispetto a quelle maschili, mentre per quelle di vecchiaia la differenza sale al 30,1%. Sul piano dei contributi versati si va dai 120 euro al mese delle lavoratrici 30-34enni con un Pip, fino ai 315 euro al mese dei lavoratori 60-64enni che versano nei fondi pensione aperti.

