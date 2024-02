Pensioni: milioni di lavoratori in pensione con meta' stipendio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 feb - La situazione e' cosi' delicata che la Riforma 2024, per la prima volta dalla Riforma Monti-Fornero del 2011, ha modificato le regole non solo per chi e' vicino all'eta' pensionabile (Quota 103 e Opzione Donna), ma anche per coloro che hanno iniziato a lavorare a partire dal 1996 e che rientrano nel sistema di calcolo contributivo.

Per questi lavoratori 'giovani' secondo l'ultima indagine effettuata da Moneyfarm si allontana la possibilita' di pensione anticipata tre anni prima del requisito di vecchiaia (oggi pari a 67 anni): il valore della pensione dovra' infatti essere pari ad almeno 1.320 euro netti al mese (3 volte l'assegno sociale, prima era 2,8); tale soglia scende leggermente per le lavoratrici con un figlio (2,8 volte) e con due o piu' figli (2,6 volte). Inoltre, negli anni dell'anticipo (fino al compimento dei 67 anni), la pensione non potra' essere piu' elevata di circa 2.230 euro netti al mese (38.910 euro lordi all'anno, pari a 5 volte il trattamento minimo). Buone notizie solo per chi avra' pensioni basse: si restringe infatti la platea di chi rischia di andare in pensione a 71 anni e oltre con la pensione di vecchiaia contributiva (prima la soglia minima di pensione era di 672 euro netti al mese, mentre oggi e' scesa a 534).

Secondo l'OCSE, chi entra oggi nel mondo del lavoro passera' circa un terzo della propria vita futura in pensione ma, a partire dal 2030 circa, la situazione per i conti pubblici corre il rischio di complicarsi ulteriormente con l'ingresso in pensione di molti Boomers. Tra l'altro, a fine 2022, si registrano quasi 2,5 milioni di 'silenti', ossia persone che possiedono un fondo pensione ma che hanno smesso di versare, dei quali circa la meta' da oltre 5 anni. La previdenza integrativa e' ancora poco diffusa, a livello nazionale, a fine 2019, sono stati accantonati 206euro miliardi in previdenza integrativa (22.180euro medio per iscritto); per quasi una posizione su quattro, tuttavia, il capitale accumulato non supera i 1.000euro complessivi.

