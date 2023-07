Pensioni: Inps, in 6 mesi nuove -16,6%, giu' anticipate e Opzione donna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - Le pensioni di vecchiaia sono state 138.513 (298.436 nel 2022 compresi gli assegni sociali), le anticipate sono state 108.445 (259.747 nel 2022) e le invalidita' sono state 20.442 (51.330 nel 2022) e 102.736 quelle ai superstiti (244.329 nel 2022).

Analizzando le singole gestioni, il Fondo pensioni lavoratori dipendenti ha totalizzato 369.579 pensioni nel 2022 e 166.652 nel primo semestre 2023; seguono la gestione dipendenti pubblici con rispettivamente 146.828 pensioni nel 2022 e 42.955 nel primo semestre, gli artigiani (91.077 e 42.159) e i commercianti (81.004 e 36.509); per i parasubordinati si sono registrate 41.894 nuove pensioni nel 2022 e 19.622 nel primo semestre 2023, per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri le pensioni con decorrenza nel 2022 sono state 39.323 e quelle con decorrenza primo semestre 2023 sono state 17.500. Gli assegni sociali sono stati 84.137 nel 2022 e 44.739 nel primo semestre 2023. L'importo medio e' stato di 1.353 euro al mese per i lavoratori dipendenti nel primo semestre, in aumento di quasi 100 euro rispetto ai 1.262 del 2022. L'importo piu' alto si ha per le anticipate (2.095 euro al mese a fronte dei 2.009 del 2022). L'importo medio di pensione piu' basso e' quello dei parasubordinati (311 euro al mese), mentre i coltivatori diretti ne hanno in media 700.

I dipendenti pubblici hanno l'importo di pensione medio piu' alto con 2.095 euro al mese; per loro l'importo medio della pensione di vecchiaia supera quello della pensione anticipata (2.697 euro, 360 euro in piu' della media 2022, a fronte dei 2.469 delle anticipate). Nell'insieme delle categorie la pensione media con decorrenza nei primi sei mesi e' stata di 1.168 euro e di 860 euro per la vecchiaia, 1.939 per l'anticipata, 801 per l'invalidita' e 842 per i superstiti.

