Pensioni: Guerra (Pd), da presidente Meloni barzelletta che non fa ridere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - "La presidente Meloni dice che non hanno aumentato l'eta' pensionabile, anzi l'hanno diminuita. Una barzelletta che non fa ridere. Non solo perche' hanno aumentato di un mese, dal 2027, e di altri due, dal 2028, l'eta' pensionabile proprio in questa legge di bilancio. Certo, in dipendenza di una legge del governo Berlusconi (con Meloni ministra), che loro pero' si erano impegnati a disinnescare. Ma anche perche' hanno peggiorato o eliminato tutti, ma proprio tutti, i canali di uscita anticipata". Cosi' in una nota Maria Cecilia Guerra responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Pd che aggiunge: "Hanno aggiunto, per tutti, una finestra di tre mesi. Hanno aumentato da 2,8 a 3 volte l'assegno sociale (3,2 volte dal 2030) l'importo della pensione maturata per potere andare in pensione anticipata. Hanno cancellato Opzione donna. Hanno cancellato Quota 103. Hanno ridotto da 23 a 15 le categorie di gravosi e usuranti in Ape sociale. Hanno tagliato la quota retributiva e poi innalzato i requisiti per il pensionamento anticipato a 70 mila dipendenti pubblici degli enti locali e della sanita'". Guerra ricorda infine che e' stato "bocciato un nostro ordine del giorno che impegnava il Governo a non riproporre le ulteriori finestre o il non riconoscimento del riscatto delle laurea per i requisiti d'accesso alle pensioni anticipate, che avevano proposto con un maxi emendamento, poi ritirato, alla legge di bilancio.

Puoi ripeterla mille volte - conclude - ma una bugia non diventa una verita'".

com-nep

(RADIOCOR) 09-01-26 16:48:34 (0555) 5 NNNN