Pensioni: Cida, il nuovo schema di rivalutazione danneggera' 1,8 mln di persone

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - "Il nuovo schema di rivalutazione pensionistico premia i beneficiari di trattamenti al minimo, mentre colpisce ancora una volta il ceto medio e i percettori di pensioni di importo piu' elevato: circa 1,8 milioni di pensionati che, dopo aver versato tasse e contributi, rischiano di perdere dai 13mila ai 115mila euro in 10 anni per effetto della mancata indicizzazione. Lungi dal valorizzare il merito, anche il nuovo esecutivo sceglie di trovare risorse attingendo, in modo iniquo, alle rendite previdenziali di importo medio e medio-alto". Lo denuncia Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalita' dei settori pubblico e privato. "Il nuovo schema di rivalutazione degli assegni previsto dalla Legge di Bilancio per il 2023 - emerge dall'ultimo Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, con il sostegno di Cida - si quantifichera' per i pensionati con trattamenti sopra i 2.500 euro lordi (meno di 2.000 euro il netto) in una perdita a 10 anni dai 13mila euro in su; valore destinato a salire progressivamente fino ai 115mila per i percettori di assegni oltre i 10mila euro lordi (6.000 circa il netto). Un provvedimento che tende a penalizzare proprio quanti hanno versato piu' tasse e contributi, sostenendo attivamente la tenuta del welfare italiano, e non esente da possibili profili di incostituzionalita' con particolare riferimento alle quote di pensione calcolate con metodo contributivo, il quale prevederebbe la rivalutazione piena degli assegni".

