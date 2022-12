Pensioni: Cida, il nuovo schema di rivalutazione danneggera' 1,8 mln di persone -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - - "Oggi piu' di 50mila pensionati aderenti a tutte le Federazioni di Cida - si legge nella nota - hanno dato vita ad una mobilitazione online per dire no ad una manovra iniqua, che continua a pesare su chi ha gia' dato molto e vuole che si ristabilisca un rapporto di fiducia e rispetto con lo Stato".

'Le modifiche apportate al sistema di rivalutazione - sottolinea Stefano Cuzzilla, presidente Cida - danneggiano ulteriormente chi oggi ha una pensione che e' il frutto di anni di lavoro e contribuzione. Non e' la prima volta che accade ma ora, in un contesto di inflazione a due cifre, che invece non fa distinzioni, le penalizzazioni sui pensionati non sono piu' sostenibili. Il punto non e' negare il sostegno a chi ha meno, ma fare chiarezza sui conti. Finche' non separeremo la previdenza dall'assistenza, finche' non arresteremo il drenaggio di risorse dalla spesa previdenziale a quella assistenziale, finche' non chiariremo come mai in questo Paese ci sono oltre 6 milioni di pensionati con assegni fino a 2 volte il minimo, qualsiasi intervento sul sistema pensionistico sara' discriminatorio e iniquo verso chi quel sistema lo ha sempre sostenuto e, mi viene da dire, e' tra i pochi che continua a farlo'.

