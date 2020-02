Pensioni: Cgil, Cisl e Uil, ora Governo dia risposte su risorse per riforma -2

Accordo per evitare corsa ad andare in pensione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 feb - I sindacati hanno ribadito al tavolo le richieste della piattaforma unitaria: uscita a 62 anni di eta' e con 41 anni di contributi a qualsiasi eta'. "Un sistema flessibile con un meccanismo che agevoli le uscite secondo questi criteri, che renda l'Ape sociale strutturale e favorisca le donne riconoscendo un anno in meno di contributi per ogni figlio", ha detto Sbarra della Cisl, chiarendo: "Nessuno scambio flessibilita'-ricalcolo contributivo". Ghiselli della Cgil ha fatto notare al tavolo che "la platea su cui si ragiona e' completamente cambiata rispetto al 1995 della riforma Dini, ma anche rispetto al 2011 della Fornero, ora sono tutti nel contributivo o hanno al massimo una quota di retributivo del 35%. E anche Quota 100 produce un cambiamento con le ultime coorti del vecchio sistema in uscita. La platea a cui guardiamo dopo il 2022 e' completamente diversa", dice e in particolare sui giovani: "Serve la leva fiscale, non e' pensabile risolvere la questione solo con la previdenza". I tavoli tecnici si chiuderanno il 19 febbraio, dopodiche' i sindacati attendono le risposte dal Governo su platee e costi, prima della verifica politica attesa per fine marzo: "Serve un accordo - conclude Barbagallo - cosi' si evita la corsa ad andare in pensione".

