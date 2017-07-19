Dati
            Notizie Radiocor

            Pensioni: Cgia Mestre lancia l'allarme, al Sud piu' pensioni che lavoratori

            La Puglia ha il saldo negativo peggiore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - Il sorpasso e' avvenuto gia' da alcuni anni: nel Sud e nelle Isole il numero delle pensioni erogate e' nettamente superiore a quello dei lavoratori. E' il grido d'allarme lanciato dall'Ufficio Studi di Cgia Mestre. Nel 2024, infatti, a fronte di 7,3 milioni pensioni pagate, avevamo poco piu' di 6,4 milioni di occupati. Il Mezzogiorno e' l'unica ripartizione geografica del Paese che presenta questo squilibrio. La regione con il disallineamento piu' marcato e' la Puglia che registra un saldo negativo pari a 231.700 unita'. Ad eccezione della Liguria, dell'Umbria e dalle Marche, invece, le regioni del Centro-Nord mantengono un saldo positivo che si e' rafforzato, grazie al buon andamento dell'occupazione avvenuto negli ultimi 2/3 anni. Dalla differenza tra i contribuenti attivi (lavoratori) e gli assegni erogati ai pensionati, spicca, sempre nel 2024, il risultato della Lombardia (+803.180), del Veneto (+395.338), del Lazio (+377.868), dell'Emilia Romagna (+227.710) e della Toscana (+184.266).

