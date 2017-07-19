Pensioni: Cgia Mestre, entro il 2029 da sostituire oltre 3 mln lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - Tra il 2025 e il 2029, si stima che poco piu' di 3 milioni di lavoratori italiani (pari al 12,5% circa del totale nazionale) lasceranno definitivamente gli uffici e le fabbriche per andare in pensione. Lo rileva uno studio della Cgia di Mestre secondo cui "di questi 3 milioni, 1.608.300 sono attualmente dipendenti del settore privato (pari al 52,8% del totale da sostituire), 768mila lavorano nell'Amministrazione pubblica (25,2%) e 665.500 sono lavoratori autonomi (21,9%). In valore assoluto, le regioni piu' coinvolte dalla domanda di sostituzione saranno quelle dove la popolazione lavorativa e' piu' numerosa e tendenzialmente ha una eta' media piu' elevata. Al primo posto figura la Lombardia che sara' chiamata a rimpiazzare 567.700 lavoratori. Seguono il Lazio con 305mila e il Veneto con 291.200.

