Pensioni: Catalfo, riforma con legge delega, Quota 100 restera' fino a scadenza

In Manovra Ape sociale e Opzione donna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, ha riaperto oggi il confronto sulla riforma del sistema pensionistico e ha ribadito che Quota 100 restera' in vigore fino alla sua naturale scadenza (fine 2021): una legge delega sara' lo strumento per intervenire sulla revisione organica della materia

'Procederemo lungo due binari paralleli. Il prossimo appuntamento, l'8 settembre, servira' a definire il pacchetto di interventi da inserire nella legge di Bilancio', ha detto Catalfo, riferendosi alla proroga di Ape sociale e Opzione Donna, staffetta generazionale e contratto di solidarieta' espansiva. L'altro incontro e' in agenda il 16 settembre, quando si iniziera' a progettare a piu' ampio raggio la riforma 'che avra' come pilastri maggiore equita' e flessibilita' in uscita e una pensione di garanzia per i giovani'. Infine, Catalfo ha sottolineato l'urgenza di far partire le due commissioni sui lavori gravosi e quella per la separazione fra spesa previdenziale e assistenziale, la cui scadenza sara' prorogata nella prossima Manovra, e ha rimarcato l'impegno per una legge quadro sulla non autosufficienza.

