Pensioni: Calderone, riapertura finestra 6 mesi su conferimento Tfr a fondi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 ago - 'Una riapertura di un semestre di silenzio-assenso e' una cosa che io sostengo e credo sia necessaria, perche' uno degli elementi che ha costituito una scarsa appetibilita' della previdenza complementare, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, e' il fatto che non e' stata spiegata bene, non e' ben compresa'. Cosi' il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, arrivando al Meeting di Rimini. Sulle pensioni c'e' in atto un 'confronto' tra il ministero del Lavoro e il Mef, ma 'e' normale che due ministeri, che hanno portafogli e responsabilita' cosi' importanti, si confrontino in vista delle valutazioni che porteranno alla redazione della legge di bilancio'. Per questo, ribadisce, c'e' un 'dibattito aperto' perche' 'da un lato c'e' da mettere al sicuro la sostenibilita' dei nostri conti e dei conti pensionistici' e 'dall'altro dare le risposte soprattutto per le giovani generazioni'.

