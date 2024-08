Pensioni: Calderone, riapertura finestra 6 mesi su conferimento Tfr a fondi -2

'Semplificare procedure, non solo su adesione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 21 ago - Sulla previdenza complementare, prosegue, 'si stanno facendo delle riflessioni perche' il secondo pilastro pensionistico e' sicuramente importante come supporto alla previdenza di primo livello'. E su questo c'e' 'bisogno di fare anche molta promozione' e di 'condividere il percorso anche con le organizzazioni sindacali e datoriali'. Poi c'e' il tema della burocrazia, per capire 'in che modo semplificare tutte le procedure, non solo quelle di adesione ma anche quelle di gestione dei fondi di previdenza complementare e, soprattutto, delle fattispecie di recupero e di riscatto parziale, totale o anticipato dei trasferimenti ai fondi'. Su questo tema 'confermo che c'e' una nostra attivita', una riflessione e stiamo lavorando', nonostante 'sia ancora presto per dire quale sara' l'assetto della manovra di bilancio sul tema specifico degli anticipi pensionistici e delle uscite'.

Enr-

(RADIOCOR) 21-08-24 18:12:39 (0442) 5 NNNN