Pensioni: Calderone, al momento nessuna determinazione innalzamento eta' pensionabile

In base a tutti i parametri di tenuta del sistema (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - "Al momento, per tutti quelli che sono i parametri di tenuta del sistema, non abbiamo una determinazione di dare corso all'innalzamento dell'eta' pensionabile, ma invece c'e' una valutazione sulla possibilita' di mantenere cosi' com'e' la previsione e quindi l'utilizzo, invece, per quelle che sono le prossime uscite per pensionamento di quello che e' l'attuale determinazione e definizione dell'eta' pensionabile". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, interpellata a Montecitorio a margine della presentazione della relazione annuale Inps sull'ipotesi di aumento nel 2027. "In questo momento - ha ribadito - noi non abbiamo in atto un processo che dica il contrario".

