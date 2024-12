Pensione: Amundi, quali trend per i piani pensionistici nei prossimi 3 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - Cresce la necessita' per i piani pensionistici di trovare nuovi motori di crescita a livello globale, secondo quanto emerge da un nuovo rapporto pubblicato da Create-Research in collaborazione con Amundi, asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale. L'indagine sulle tendenze di investimento dei piani pensionistici per i prossimi 3 anni si basa sulle risposte di 157 piani pensionistici a livello globale, che gestiscono un patrimonio di 1.970 miliardi di euro. E rivela quali sono le aree su cui i fondi pensione si stanno orientando per ottenere rendimenti costanti nei prossimi tre anni. I piani pensionistici intendono innanzitutto aumentare le allocazioni nei mercati privati e nei mercati emergenti asiatici. Gli intervistati vedono interessanti opportunita' per il futuro nei mercati privati, in particolare nel private debt e nel private equity, con l'86% che prevede di investire in queste classi di attivita' entro tre anni. La selezione dei gestori verra' eseguita sulla base della loro capacita' di fornire rendimenti costanti e di soddisfare gli obiettivi Esg in un mercato piu' competitivo. I piani pensionistici sono attualmente poco investiti nei mercati emergenti asiatici, ma un contesto piu' favorevole dovrebbe portare a un aumento delle allocazioni, con il 76% degli intervistati che prevede di investire in questa regione nell'arco di tre anni.

