Pennelli Cinghiale: apre ufficio a Dubai e presenta nuovi prodotti in Emirati

Dopo accordo con Camera di Commercio Italiana locale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 ago - Pennelli Cinghiale sbarca nel Golfo Persico con un nuovo brand, Pinti Paint, nuovi prodotti ad hoc per il mercato arabo e un ufficio di rappresentanza a Dubai con una presenza all'interno della piattaforma Digital Export B2B grazie a un nuovo accordo con la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi. L'azienda mantovana ha infatti aderito al nuovo progetto camerale 'Italian Yellow Directory in the Gulf', per rafforzare la presenza in un mercato strategico.

Ed e' con il brand Pinti Paint e i suoi prodotti pensati per il mondo arabo che aprira' il mercato verso cinque stati target, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait e Oman.

Com-Pan

