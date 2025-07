Pedemontana: Fontana, eliminira' milanocentrismo di tutte le infrastrutture

"Opera assolutamente sostenibile" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - L'Autostrada Pedemontana Lombarda "e' tra le infrastrutture piu' attese del nostro territorio: sono almeno 50 anni che si parla della pedemontana come di un'infrastruttura che servira' innanzitutto ad eliminare il Milanocentrismo di tutte le infrastrutture: finalmente non si dovra' andare a Milano per andare in qualunque altra parte della Lombardia o dell'Italia". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un convegno dedicato all'Autostrada Pedemontana Lombarda, di cui l'ente e' azionista di riferimento. Secondo il governatore questa opera "collega territori di grandissima rilevanza: raccoglie tutto il traffico della produttiva Brianza e riuscira' a collegare piu' rapidamente il piu' grande hub aeroportuale di questo paese, ovvero l'aeroporto di Malpensa. E' un'infrastruttura fondamentale per il futuro del nostro territorio e del paese e sara' assolutamente sostenibile: terra' conto delle esigenze del territorio e dell'ambiente, del tentativo di essere meno impattante possibile, ma anche degli aspetti economici e sociali che non possono prescindere quando si parla di sostenibilita'".

