Pecorino romano: Solinas, sostenere allevatori anche con export di agnelloni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 feb - La soluzione dei problemi degli allevatori sardi che producono il latte per il Pecorino romano puo' passare anche attraverso la diversificazione, come la vendita di agnelloni in Algeria. Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, nel corso di un forum con Il Sole 24 Ore Radiocor. Solinas ha sottolineato l'esempio del mercato algerino nel quale il consumo prevalente di carne e' proprio quella di agnellone, ma importato prevalentemente dalla Turchia. "Con la diversificazione - ha detto - pensiamo di aprire a mercati nuovi. L'Algeria e' un grande Paese senza debito pubblico e con grandi risorse": occorre realizzare un collegamento navale diretto competitivo che incentivi il commercio

Per quel che riguarda il Pecorino romano in senso stretto, dopo la fumata bianca al tavolo ovicaprino del 13 febbraio, durante il quale l'assessore all'Agricoltura della Regione ha annunciato la bozza di un disegno di legge in cui dovrebbe trovare forma l'istituzione di un Ente sardo per la pastorizia, gli attori della filiera chiedono soluzioni piu' concrete e immediate. I nodi da sciogliere riguardano la regolazione della vendita del Pecorino e l'adeguato riconoscimento del prezzo del latte. "Non si puo' pensare che la Pubbblica amministrazione determini i prezzi dei prodotti, questo lo fa l'industria - ha detto Solinas - tuttavia occorre trovare una equa e degna soluzione per l'unico caso sul mercato, in cui il prezzo del prodotto finito, determina il costo della materia prima". Quanto al disegno di legge annunciato dall'assesore Gabriella Murgia, Solinas ha detto di non averlo ancora messo all'ordine del giorno. "Voglio rifletterci- ha concluso- sentendo le categorie".

sma

(RADIOCOR) 19-02-20 18:21:44 (0582)FOOD,PA 5 NNNN