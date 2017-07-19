Payden & Rygel: nuova Fed, nuovi governi, il debito emergente tiene la rotta - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 ago - Il ridimensionamento dei rischi legati all'offerta energetica rafforza lo scenario secondo cui il rialzo dei prezzi registrato tra marzo e maggio possa rivelarsi temporaneo. In questo contesto, i fondamentali dei mercati emergenti restano solidi: crescita resiliente, inflazione generalmente sotto controllo, tassi di interesse reali positivi e fabbisogni di finanziamento esterno contenuti, sostenuti da consistenti riserve valutarie. A conferma di tale resilienza, negli ultimi tre anni gli upgrade dei rating sovrani hanno superato i downgrade.

L'approccio prudente adottato dalle banche centrali EM, che hanno mantenuto un adeguato differenziale tra tassi ufficiali e inflazione, ha contribuito a contenere gli effetti dello shock energetico. Con il graduale rientro dei prezzi dell'energia e la tenuta della maggior parte delle valute emergenti, riteniamo che le pressioni inflazionistiche resteranno gestibili. Il principale elemento di incertezza nel breve termine riguarda invece l'evoluzione della politica monetaria statunitense sotto la nuova guida della Fed. Anche sul fronte dei flussi, il debito dei mercati emergenti continua a beneficiare del crescente interesse degli investitori per la diversificazione. Nonostante le tensioni geopolitiche, i flussi verso l'asset class e l'attivita' sul mercato primario sono rimasti stabili. In una prospettiva di lungo periodo, il debito EM continua a offrire opportunita' interessanti grazie a prospettive di crescita superiori rispetto ai mercati sviluppati e a un universo d'investimento sempre piu' ampio, che comprende obbligazioni sovrane, corporate e in valuta locale. Riteniamo pertanto che il debito emergente rappresenti un'allocazione strategica in grado di offrire rendimenti interessanti e una fonte di reddito nel tempo.

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(RADIOCOR) 01-08-26 11:55:59 (0199) 5 NNNN