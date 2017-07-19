Payden & Rygel: Congressional Budget Office, la bussola del Congresso Usa - PAROLA AL MERCATO

di Jeffrey Cleveland* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - Negli ultimi mesi il Congressional Budget Office (CBO) e' tornato al centro del dibattito politico a Washington. Diversi esponenti del governo e del Congresso hanno messo in discussione la validita' delle sue stime, accusando l'ufficio di fornire proiezioni imprecise o eccessivamente conservative. Al di la' delle polemiche, il ruolo del CBO e' cruciale all'interno del processo di bilancio federale. Creato nel 1974 con il Congressional Budget and Impoundment Control Act, il suo compito e' fornire analisi indipendenti e apartitiche al Congresso, restituendo al potere legislativo piena capacita' di controllo sulla spesa pubblica. In precedenza, infatti, la gestione del bilancio era di fatto prerogativa dell'esecutivo: il Presidente elaborava e attuava le proposte di spesa attraverso il Bureau of the Budget - successivamente rinominato Office of Management and Budget (OMB) - mentre al Congresso mancavano gli strumenti tecnici e informativi necessari per elaborare previsioni autonome o per garantire che le leggi di spesa venissero effettivamente applicate.

Creando il CBO e istituendo le commissioni di bilancio permanenti alla Camera e al Senato, la riforma del 1974 aveva l'obiettivo di dotare il Congresso di un organismo tecnico in grado di produrre analisi di bilancio imparziali e di agire come nuovo punto di riferimento per l'intero procedimento di spesa federale.

Da allora, il CBO svolge un ruolo chiave nel sistema di bilancio degli Stati Uniti, elaborando proiezioni e valutazioni che accompagnano ogni fase del processo legislativo e finanziario, dalle previsioni di base alle stime di costo delle nuove proposte di legge. Ogni anno l'ufficio pubblica analisi e prospettive di bilancio su un orizzonte decennale, basate sull'ipotesi di prosecuzione delle normative vigenti, e produce tra le 600 e le 800 stime di costo per i disegni di legge esaminati dal Congresso.

Inoltre, l'ente collabora con le commissioni parlamentari per il monitoraggio di circa 1.200 conti di spesa federale, assicurando che le norme approvate rispettino i limiti e gli obiettivi fissati dalle risoluzioni di bilancio.

In questo modo, il CBO agisce come una vera e propria bussola per il Congresso, fornendo i parametri su cui si basano le decisioni di spesa e garantendo che il processo legislativo rispetti i vincoli di bilancio prefissati. Le sue verifiche tecniche sono alla base di importanti riforme fiscali, come i tagli alle tasse del 2001 e del 2017 o l'American Rescue Act del 2021, che non avrebbero potuto essere approvate senza il suo contributo metodologico.

L'autorevolezza del CBO deriva anche dalla sua struttura di governance indipendente: il direttore e' nominato congiuntamente dalla Camera e dal Senato per un mandato quadriennale, svincolato dal potere esecutivo e, nel tempo, l'istituzione ha dimostrato la propria imparzialita' criticando governi di entrambi gli schieramenti politici.

L'attuale direttore, Philip Swagel, e' stato nominato sotto l'amministrazione Trump e confermato sotto quella Biden, a dimostrazione di una continuita' istituzionale che trascende le alternanze di governo.

Sebbene le previsioni del CBO non siano sempre perfette - con un errore medio stimato pari all'1,1% del Pil - esse rappresentano comunque il riferimento piu' solido e trasparente disponibile per il Congresso. Le discrepanze derivano spesso da fattori imprevisti come guerre, recessioni o shock politici, che nessun modello economico e' in grado di anticipare. Inoltre, rispetto all'OMB, le analisi del CBO tendono ad essere piu' prudenti e realistiche, poiche' non sono condizionate dall'esigenza di sostenere la linea politica dell'amministrazione in carica.

A distanza di oltre cinquant'anni dal Budget Act del 1974, le sfide restano notevoli: oggi l'aumento del deficit federale e' in larga parte strutturale, alimentato dall'invecchiamento demografico e dai crescenti costi di sanita', previdenza e interessi sul debito. Il compito del CBO non e' quello di risolvere tali squilibri, ma di fornire ai decisori pubblici dati oggettivi per orientarli verso politiche piu' sostenibili.

In conclusione, il CBO continua a rappresentare un pilastro fondamentale della governance economica americana: un arbitro tecnico e indipendente, spesso criticato ma indispensabile per garantire trasparenza, rigore metodologico e responsabilita' nel processo di bilancio. Come ricordava uno dei suoi ex direttori, 'un'analisi neutrale e basata sui fatti non puo' sostituire la volonta' politica, ma puo' certamente indirizzarla verso decisioni migliori'.

