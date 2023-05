Patto stabilita': Zanni (Lega), troppo potere a Commissione, rischio strumentalizzazioni politiche

Il capogruppo di Identita' e Democrazia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Strasburgo, 9 mag - Le proposte della Commissione per il patto di stabilita' non vanno bene perche' 'non cambia l'impianto del coordinamento delle politiche di bilancio; attribuisce un eccessivo potere discrezionale alla Commissione stessa che non e' un organismo eletto e puo' strumentalizzare tale potere per incidere sulle politiche di un governo; molti paesi saranno costretti a un consolidamento di bilancio che sacrifichera' gli investimenti necessari per la transizione industriale'. Questi gli argomenti con cui il capogruppo di Identita' e Democrazia al parlamento europeo Marco Zanni (Lega) ha criticato la linea scelta dall'esecutivo Ue.

