Patto stabilita': si apre una fase nuova, Giorgetti approva ma giudizio cauto - FOCUS

Per ministro cose positive, altre meno ma 'ottenuto molto' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 dic - Visto da Madrid, Bruxelles, Parigi o Berlino l'accordo sulle regole di bilancio - raggiunto all'unanimita' - e' un grande successo, c'e' chi parla di intesa storica, come il ministro francese Le Maire. Il suo collega tedesco Lindner e' soddisfatto perche' 'la politica di stabilita' e' stata rafforzata'. Molto cauto il commento del ministro italiano Giorgetti, l'unico a parlare di luci e ombre ('Ci sono cose positive, altre meno'), pero' il giudizio conclusivo e' che si tratta di un accordo 'sostenibile' perche' implica una riduzione realistica e graduale del debito e tiene conto della necessita' di investimenti. 'Abbiamo ottenuto molto', dice il ministro, per l'Italia sono importanti il recepimento delle richieste di estensione automatica del piano connessa agli investimenti del Pnrr (periodo di aggiustamento dei conti da 4 a 7 anni), aver considerato un fattore rilevante la difesa ai fini della definizione degli aggiustamenti, lo scomputo della spesa per interessi dal deficit strutturale fino al 2027.

La cautela, che rasenta la freddezza, del ministro e' spiegabile con ogni probabilita' dalla difficolta' di riconsiderare in parte la narrazione del negoziato sul patto di stabilita' fino alle ultime battute: in fondo rispetto a due settimane fa, sulla base dei documenti pubblicati dopo la precedente riunione Ecofin qualche giorno prima del Vertice Ue a Bruxelles, le differenze non appaiono poi cosi' notevoli. E va ricordato che al via libera alla riforma delle regole di bilancio e' legato il via libera del Parlamento alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilita', che non e' un boccone che la maggioranza di governo digerira' facilmente. La cosa certa e' che si apre una nuova fase e in prospettiva l'obiettivo di medio periodo non sara' piu' di fatto il pareggio di bilancio o il quasi pareggio, ma - come viene riconosciuto esplicitamente dal ministero delle finanze francesi, un deficit/pil all'1,5% in condizioni normali dell'economia. Oltre alla flessibilita' per gli investimenti.

Pur con dei paletti molto precisi per la riduzione del debito pubblico.

