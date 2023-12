Patto stabilita': si apre una fase nuova, Giorgetti approva ma giudizio cauto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 dic - La ministra spagnola Calvino, che ha guidato il negoziato all'Ecofin, si autopremia annunciando che l'intesa sul patto di stabilita' e' la medaglia d'oro della presidenza Ue che scade a fine anno. Nel merito indica che adesso 'le regole sono piu' pragmatiche, e c'e' un maggior senso di comprensione della necessita' che queste regole siano rispettate". E ci sono quattro giuste salvaguardie. Sul debito con la riduzione dell'1% annuale per i paesi in cui e' superiore al 90% del pil. Sul deficit con la correzione temperata per tenere conto anche della maggiore spesa per interessi dal 2025 al 2027 quando e' superiore al 3% del pil e con l'obiettivo di procedere verso l'1,5% del pil in condizioni economiche normali con maggiore flessibilita': cambia la velocita' dell'aggiustamento del deficit primario strutturale pari allo 0,4% del pil all'anno che potra' scendere allo 0,25% del pil se il periodo di aggiustamento invece di durare quattro anni ne durera' sette con l'impegno a fare investimenti e riforme.

Per l'Italia - come per gli altri paesi che si troveranno sotto procedura per deficit eccessivo - significa che una volta sceso il deficit/pil al 3%, la pista da seguire per raggiungere l'1,5% sara' piu' lenta, piu' graduale. Non ci sono ancora i testi normativi definitivi, tuttavia fonti Ue hanno indicato che tutti gli elementi contenuti nell'accordo franco-tedesco (cui si e' arrivati con una triangolazione con l'Italia e con la presenza della Spagna in quanto presidenza di turno della Ue): tra gli elementi di quell'intesa a due+uno+uno c'e' n'e' anche uno che riguarda la deviazione dal percorso della spesa primaria netta, che diventa il parametro di riferimento unico per l'operativita' della supervisione europea (esclude gli oneri per interessi e la componente dipendente dal ciclo economico): secondo l'accordo franco-tedesco sarebbe permessa una deviazione massima annuale dello 0,3% del pil e cumulativamente dello 0,6%. Per dare un'idea, un decimale di punto percentuale rispetto al pil vale per l'Italia 2,1 miliardi (valori 2024 stimati dal ministero del tesoro).

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 20-12-23 20:10:39 (0714) 5 NNNN