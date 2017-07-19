Patto stabilita': risposta von der Leyen a Meloni attesa la prossima settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 mag - A quanto si apprende la Commissione europea dovrebbe rispondere la prossima settimana alla lettera della premier Meloni in cui e' stato chiesto di estendere lo 'sconto' delle spese per la difesa alle spese per fronteggiare gli alti prezzi dell'energia. La richiesta italiana viene valutata da diversi punti di vista non solo dalla direzione affari economici perche' gli interventi governativi per sostenere famiglie e imprese vulnerabili riguardano, appunto, varie misure che chiamano in causa la concorrenza (aiuti di stato), i fondi per la coesione e il pnrr. Bruxelles finora non si e' sbilanciata sull'estensione della clausola nazionale di salvaguardia prevista adesso per la difesa, ma dalle dichiarazioni di questi giorni appare chiara l'indicazione a praticare altre strade anche perche' la posizione maggioritaria tra i governi e' non ricorrere a ulteriore flessibilita' piu' o meno generale benche' per settore come fatto per la difesa. Non a caso, infatti, lo stesso ministro del tesoro Giorgetti ha parlato espressamente di altre strade che si possono praticare oltre alla deroga.

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(RADIOCOR) 21-05-26 15:08:23 (0601) 5 NNNN