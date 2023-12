Patto stabilita': Lindner, concordato il 92%, no 'golden rule' per limitare deficit

Per i paesi sotto procedura disavanzo sopra il 3% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 8 dic - Il ministro delle finanze tedesche Christian Lindner ritiene che adesso il negoziato sulla riforma delle regole di bilancio e' arrivato al 92% di aspetti concordati. Il suo collega francese Bruno Le Maire ha parlato del 95%. 'C'e' consenso sulle salvaguardie (sulla riduzione di debito e deficit - ndr), ora l'obiettivo e' calibrare nel modo giusto lo spazio per gli investimenti necessari innanzitutto per la difesa, per i quali e' necessario uno spazio di manovra: ma non abbiamo ancora una visione comune su quali numeri siano sufficienti', ha detto Lindner ai giornalisti. Il ministro tedesco ha poi specificato che sulle prescrizioni per la correzione dei deficit 'alcuni stati ritengono che sotto procedura per deficit eccessivo possa essere esercitata una specie di 'golden rule' per gli investimenti: sono convinto che il deficit pubblico eccessivo (sopra il 3% del pil - ndr) debba essere ridotto e non sia giustificato, c'e' una differenza tra la dimensione preventiva e la dimensione correttiva delle regole e per quest'ultima non e' necessario cambiare le regole (attuali) che gia' prevedono flessibilita''. L'Ecofin tornera' su questi aspetti 'molto presto'.

Aps

(RADIOCOR) 08-12-23 10:38:14 (0220) 5 NNNN