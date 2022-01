Patto stabilita': Le Maire, confronto fra 'cicale e formiche' e' sorpassato

Serve nuovo equilibrio tra investimenti e riassetto finanze (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 25 gen - 'La creazione di un nuovo modello economico che fa leva sull'innovazione e si realizza sulla base del finanziamento su scala europea non deve impedire di restaurare l'equilibrio delle finanze pubbliche: questo fa parte della discussione' sulle regole di bilancio. Lo ha indicato il ministro delle finanze francesi Bruno Le Maire all'audizione in corso presso la commissione problemi economici e monetari del Parlamento europeo, in qualita' di presidente di turno dell'Ecofin. Le Maire non ha fornito elementi di novita', d'altra parte il negoziato sulla riforma del patto di stabilita' non e' neppure decollato in mancanza di una proposta precisa che sara' presentata dalla Commissione solo nei prossilmi mesi.

In ogni caso, il metodo per la discussione consigliato da Le Maire e' questo: 'Il dibattito tra cicale e formiche ('frugali' ortodossi e spendaccioni - ndr) e' sorpassato, il vero dibattito deve essere sulla ricerca di un buon equilibrio fra il riassetto delle finanze pubbliche e l'intervento per l'evoluzione tecnologica e la transizione ecologica'.

