Patto stabilita': la riforma delle regole di bilancio divide anche le banche centrali - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 17 feb - La Banca d'Italia si e' espressa tre giorni fa in commissione alla Camera attraverso una 'testimonianza' del capo dipartimento economia Sergio Nicoletti Altimari. Fin dalle prime battute si capisce che lo sguardo va in direzione opposta a quello della Bundesbank. 'La proposta della Commissione rappresenta un passo avanti perche' si concentra sulla sostenibilita dei conti pubblici piuttosto che sulla calibrazione precisa della politica di bilancio, mira a ridurre la complessita del quadro di regole, ad aumentare la titolarita nazionale, a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo (e quindi credibilita) dei percorsi di aggiustamento di ciascun paese', ha sostenuto Nicoletti Altimari apprezzando il fatto che anche a Bruxelles ci si e' resi conto che 'le regole di bilancio non possono essere ne definite puntualmente per tutte le possibili circostanze ne basate unicamente su criteri numerici stabiliti ex ante'. Di qui la necessita' che 'le istituzioni deputate al rispetto delle regole abbiano un adeguato margine di flessibilita'.

'Condivisibile' la scelta di fare della dinamica di medio periodo del rapporto debito/pil 'il cardine dell'intero sistema di regole, scelta sulla quale e emerso un ampio consenso. Si tratta di una grandezza semplice da comunicare e - piu di ogni altro indicatore di finanza pubblica - costantemente all'attenzione degli investitori e dei mercati'. Che si fonda 'su un processo di contrattazione bilaterale tra istituzioni europee e ciascuno stato membro, e si traduce in un 'contratto' che vincola tutte le parti, i cui contenuti non sono limitati da obiettivi numerici stabiliti ex ante e uguali per tutti i paesi'. E' la cosiddetta 'bilateralizzazione' osteggiata da diversi governi, a partire da quelli tedesco e olandese.

Non tutto pero' e' chiarito dalla Commissione, secondo Nicoletti Altimari, che individua elementi critici. Per esempio il ruolo dell'analisi di sostenibilita del debito utilizzata per definire categoria di rischio del paese e percorso di aggiustamento 'fiscale'. Giusto avere trasparenza ex ante ed equita' di trattamento nell'applicare le regole per tutti i paesi, 'tuttavia gli esiti di qualsiasi analisi di sostenibilita' del debito sono molto sensibili alle ipotesi sottostanti, sono difficili da comunicare in modo corretto non solo al pubblico in generale ma anche agli investitori, inoltre classificare i paesi in tre gruppi su quella base rischia di determinare trattamenti significativamente diversi per casi molto simili e viceversa'.

Di conseguenza, il quadro normativo 'potrebbe limitarsi a stabilire alcuni principi generali, per esempio a richiedere che, a parita di altre condizioni, la correzione dei conti pubblici dovrebbe essere tanto piu rapida quanto maggiore e il debito iniziale, minori sono le stime di crescita del prodotto potenziale, maggiore e la sensibilita della spesa per interessi agli choc macroeconomici e finanziari'. Per evitare discrezionalita' ingiustificata e ridurre il timore di un'applicazione sbilanciata a favore di alcuni paesi, 'si potrebbe fare maggiore leva - oltre che sul multilateralismo garantito in seno al Consiglio - sulle istituzioni di bilancio indipendenti nazionali, coadiuvate dall'European fiscal board, affidando loro la validazione delle previsioni tendenziali dei conti pubblici e della quantificazione delle misure discrezionali '. E, anche per 'circoscrivere la discrezionalita della Commissione, potrebbe essere utile stabilire che il percorso di aggiustamento in caso di mancato accordo circa il piano nazionale sia uguale per tutti e basato su un criterio numerico stabilito ex ante: i paesi potrebbero ad esempio essere chiamati a ridurre il rapporto debito/pil a un ritmo prestabilito' pero' inferiore al 'ventesimo' delle regole attuali (tutti sono d'accordo che l'obbligo di ridurre la parte di debito/pil eccedente il 60% di un ventesimo all'anno e' da abolire perche' irrealistica e per questo mai messa in pratica).

Infine le sanzioni, sulle quali la Commissione non ha prodotto 'elementi particolarmente innovativi' e l'assenza di fatto del tema di una capacita' di bilancio europea quantomeno per interventi centralizzati a fronte di choc particolarmente gravi. Pur suggerendone l'opportunita, Bruxelles non ne propone l'introduzione. Per Bankitalia, una tale prospettiva non puo' essere archiviata.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

