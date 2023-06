Patto stabilita': Giorgetti, in nessun modo Ue dovrebbe tornare a vecchie regole -2

'Necessaria politica industriale comune che sia audace' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu - Per Giorgetti "l'Ue ha bisogno di una politica industriale comune che sia audace, proattiva e lungimirante: dobbiamo proteggere la nostra capacita' di competere nell'arena globale coi giganti statunitensi e cinesi, soprattutto nelle tecnologie all'avanguardia. L'Ue ha bisogno di nuovi finanziamenti per sostenere gli investimenti strategici in aree riconosciute come priorita' europee fondamentali. Mi riferisco alle transizioni verdi e digitali, ai semiconduttori, alle materie prime critiche, alla produzione di energia verde e all'aumento delle capacita' di difesa. E' necessario in quest'ottica e per questo fine uno sforzo comune a livello europeo affinche' ogni strumento di finanziamento sia utilizzato al pieno delle sue potenzialita'".

