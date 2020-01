Patto stabilita': Gentiloni conferma rinvio scelta su flessibilita' trattamento spesa 'verde' -2

Vedremo discussione su regole bilancio a febbraio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Strasburgo, 14 gen - Il commissario all'economia Gentiloni ha indicato che 'raggiungere gli attuali obiettivi per il clima del 2030 richiedera' investimenti per 260 miliardi all'anno nei prossimi dieci anni, una cifra che aumenterebbe se aumenteremo, come siamo intenzionati a fare, i llvello di ambizione di tali target'

Tuttavia, ha detto Gentiloni, 'mobilitare i fondi Ue e' una condizione necessaria ma non sufficiente perche' occorre attrarre ulteriori investimenti sia privati che pubblici. E' in tale quadro che va ripensata anche la 'governance' economica. 'La revisione del quadro di bilancio includera' un riferimento all'investimento pubblico sostenibile nel contesto della qualita' della finanze pubbliche, sono in attesa del nostro dibattito sul modo in cui trattare gli investimenti sostenibili nel quadro delle regole di bilancio preservando naturalmente le salvaguardie contro i rischi per la sostenibilita' del debito'

Gentiloni ha aggiunto di non poter anticipare la conclusione del dibattito alla Commissione sulla flessibilita' sui conti pubblici. 'E' chiaro che vogliamo facilitare gli investimenti pubblici e la modalita' di tale facilitazione fara' parte della discussione che faremo a partire dalla comunicazione sulle regole di bilancio a febbraio'. In termini generali 'certamente cento miliardi l'anno per, dieci anni non sono sufficienti, tuttavia quanto ha deciso oggi la Commissione costituisce uno sforzo molto rilevante e se faremo cio' che abbiamo deciso, con i 'green bond' e il resto creeremo un ambiente favorevole all'investimento privato grazie alla leva costituita dalle risorse europee'

Quanto ai progetti finanziabili, Gentiloni ha indicato che relativamente al gas 'quelli collegati al primo pilastro (cioe' al nuovo fondo per la 'giusta transizione') non potranno esserlo ma cio' non toglie che possano esserlo nel quadro delle altre iniziative previste'.

